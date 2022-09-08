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ライフネット　年初来高値、8月末の保有契約の年換算保険料13％増、単月の新契約も21％増／新興市場スナップショット

2022年9月8日 13:10

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記事提供元：フィスコ

*13:10JST ＜7157＞ ライフネット 927 +45
年初来高値を更新。8月末の保有契約の年換算保険料が前年同月比13％増の226.55億円になったと発表している。伸び率は前月（13％増）と同水準。保有契約件数は14％増の53万6062件だった。8月単月の新契約の年換算保険料は21％増の4.27億円、新契約件数は26％増の1万1437件。保険料の順調な伸びに加え、8月19日に年初来高値を記録してから値下がりしていたため、押し目買いも入っているようだ。《ST》

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