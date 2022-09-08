*08:32JST 9/8

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（31581.28、+435.98）

・ナスダック総合指数は上昇（11791.90、+246.99）

・シカゴ日経先物は上昇（27710、大阪比+250）

・SOX指数は上昇（2611.50、+40.03）

・VIX指数は低下（24.64、-2.27）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（27430.30、-196.21）

・1ドル＝144.00-10円

・米原油先物は下落（81.94、-4.94）

・世界的なインフレ

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・9月限先物・オプション最終売買日

・GDP改定値（4-6月）

・GDPデフレーター（4-6月）

・国際収支（7月）

・銀行貸出動向（含信金前年比）（8月）

・対外対内証券投資（先週）

・東京オフィス空室率（8月）

・景気ウォッチャー調査（8月）

・豪貿易収支（7月）

・スイス失業率（8月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（9月7日まで1カ月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-DI）（8月）

・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米消費者信用残高（7月）

・インド太平洋経済枠組み（IPEF）閣僚級会合（9日まで）

・パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が講演《ST》