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9/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 9/8
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（31581.28、+435.98）
・ナスダック総合指数は上昇（11791.90、+246.99）
・シカゴ日経先物は上昇（27710、大阪比+250）
・SOX指数は上昇（2611.50、+40.03）
・VIX指数は低下（24.64、-2.27）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（27430.30、-196.21）
・1ドル＝144.00-10円
・米原油先物は下落（81.94、-4.94）
・世界的なインフレ
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・9月限先物・オプション最終売買日
・GDP改定値（4-6月）
・GDPデフレーター（4-6月）
・国際収支（7月）
・銀行貸出動向（含信金前年比）（8月）
・対外対内証券投資（先週）
・東京オフィス空室率（8月）
・景気ウォッチャー調査（8月）
・豪貿易収支（7月）
・スイス失業率（8月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（9月7日まで1カ月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-DI）（8月）
・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米消費者信用残高（7月）
・インド太平洋経済枠組み（IPEF）閣僚級会合（9日まで）
・パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が講演《ST》
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