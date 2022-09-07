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9/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 9/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27626.51、+6.90）
・1ドル＝143.10-20円
・米原油先物は上昇（86.88、+0.01）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（31145.30、-173.14）
・ナスダック総合指数は下落（11544.91、-85.96）
・シカゴ日経先物は下落（27580、大阪比-20）
・SOX指数は下落（2571.47、-27.80）
・VIX指数は上昇（26.91、+0.92）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・貿易統計（8月上中旬）
・国債買いオペ
・景気動向指数（7月）
・コール市場残高（8月、日本銀行）
・石油製品価格（5日）
・豪GDP（4-6月）
・独鉱工業生産指数（7月）
・ユーロ圏GDP確報値（4-6月）
・米貿易収支（7月）
・加貿易収支（7月）
・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表
・中国外貨準備高（8月）
・中国貿易収支（8月）
・ポーランド国立銀行（中央銀行）が政策金利発表
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・米連邦準備制度理事会（FRB）のブレイナード、バーの各副議長がそれぞれ講演
・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁らが議会証言
・北朝鮮最高人民会議招集
・独15年物国債入札
・米アップルが新製品発表イベント
・ブラジルは休場《ST》
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