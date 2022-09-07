*08:32JST 9/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27626.51、+6.90）

・1ドル＝143.10-20円

・米原油先物は上昇（86.88、+0.01）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（31145.30、-173.14）

・ナスダック総合指数は下落（11544.91、-85.96）

・シカゴ日経先物は下落（27580、大阪比-20）

・SOX指数は下落（2571.47、-27.80）

・VIX指数は上昇（26.91、+0.92）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・貿易統計（8月上中旬）

・国債買いオペ

・景気動向指数（7月）

・コール市場残高（8月、日本銀行）

・石油製品価格（5日）

・豪GDP（4-6月）

・独鉱工業生産指数（7月）

・ユーロ圏GDP確報値（4-6月）

・米貿易収支（7月）

・加貿易収支（7月）

・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表

・中国外貨準備高（8月）

・中国貿易収支（8月）

・ポーランド国立銀行（中央銀行）が政策金利発表

・レッドブック米週間小売売上高（先週）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・米連邦準備制度理事会（FRB）のブレイナード、バーの各副議長がそれぞれ講演

・ベイリー英イングランド銀行（中央銀行）総裁らが議会証言

・北朝鮮最高人民会議招集

・独15年物国債入札

・米アップルが新製品発表イベント

・ブラジルは休場《ST》