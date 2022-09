「New」を使うのは卒業しよう! 脱初級英会話 (2)

modern day「現代の」

modern world「現代世界」

modern computer「最新のコンピューター」

もちろんnew使い続けても問題はないが、是非上のフレーズを使ってみて欲しい。

■really

英語を習い始めて、最初の段階で覚える単語ではないだろうか。英語圏でも一般的に使われる単語である。しかしこのフレーズが頭に浮かんで来たら、次のフレーズに置き換えてみて欲しい。

・significantly

significantの副詞的用法であり、importantという意味以外に「著しく・明らかに」等の意味がある。

「This building is significantly taller than the other building(このビルの高さは他と比べて顕著である)」

・I love you to the moon and back

「to the moon and back」であるから、直訳すると「月に行って戻ってくる」ということになる。つまりそれぐらいの気持ちであるということだ。誰かに愛情を表現するときは是非使ってみてはいかがだろうか。

日常会話レベルの英語力を身に付ければ、ボキャブラリーを増やすのは難しいことではない。今知っている単語を別の単語で表現すれば良いだけだ。1度覚えたら完全に体得するまで何度も使うようにしよう。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)