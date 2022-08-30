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元気寿司　急伸、第1四半期の収益急拡大を好材料視

2022年8月30日 14:21

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記事提供元：フィスコ

*14:21JST 元気寿司---急伸、第1四半期の収益急拡大を好材料視
元気寿司＜9828＞は急伸。特別調査委員会の調査報告書受領に伴い、遅延していた第1四半期の決算を前日に発表。営業利益は5.4億円で前年同期比24倍と急回復、据え置きの通期計画10.7億円に対し、進捗率は過半を超過する状況に。国内事業セグメントが黒字に転じたほか、海外事業もフランチャイズ地域の営業規制緩和や米国子会社の業績回復などで大幅増収増益となっている。《YN》

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