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今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、米JOLT求人件数など

2022年8月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(7月)　1.27倍　1.27倍
08:30　失業率(7月)　2.6％　2.6％


＜海外＞
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(8月)　　-24.9
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(8月)　97.8　99.0
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(8月)　　0.21％
21:00　独・消費者物価指数(8月)　7.8％　7.5％
21:30　加・経常収支(4-6月)　　50.3億加ドル
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(6月)　19.0％　20.5％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(6月)　0.8％　1.4％
23:00　米・JOLT求人件数(7月)　1030.0万件　1069.8万件
23:00　米・消費者信頼感指数(8月)　97.5　95.7


米・ニューヨーク連銀総裁が講演

伊・5年債・10年債入札

欧・非公式欧外相会合(31日まで)

露・軍事演習「ボストーク2022」(9月5日まで)、中国軍も参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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