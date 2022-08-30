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今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、米JOLT求人件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(7月) 1.27倍 1.27倍
08:30 失業率(7月) 2.6％ 2.6％
＜海外＞
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(8月) -24.9
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(8月) 97.8 99.0
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(8月) 0.21％
21:00 独・消費者物価指数(8月) 7.8％ 7.5％
21:30 加・経常収支(4-6月) 50.3億加ドル
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(6月) 19.0％ 20.5％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(6月) 0.8％ 1.4％
23:00 米・JOLT求人件数(7月) 1030.0万件 1069.8万件
23:00 米・消費者信頼感指数(8月) 97.5 95.7
米・ニューヨーク連銀総裁が講演
伊・5年債・10年債入札
欧・非公式欧外相会合(31日まで)
露・軍事演習「ボストーク2022」(9月5日まで)、中国軍も参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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