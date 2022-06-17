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出来高変化率ランキング（14時台）～日本通信、CANBASがランクイン

2022年6月17日 14:40

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記事提供元：フィスコ

*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本通信、CANBASがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月17日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7375＞ リファインバスG　 　195700 　21780　 798.53% -13%
＜8462＞ FVC　　　　　　 　2254700 　297140　 658.80% 2.92%
＜2633＞ 野村SPH無　　　 　227900 　43656　 422.04% -2.15%
＜1456＞ 225ベア　　　　 　105897 　23557　 349.54% 1.59%
＜6572＞ RPA　　　　　　 　303200 　77080　 293.36% -5.65%
＜4125＞ 三和油化工業　　　 　208900 　60600　 244.72% 8.98%
＜2309＞ シミックHD　　　 　188700 　56700　 232.80% -3.45%
＜1580＞ 日経-1倍　　　　 　255020 　79642　 220.21% 1.46%
＜6078＞ バリューHR　　　 　161000 　51760　 211.05% 8.01%
＜4919＞ ミルボン　　　　　 　260800 　85320　 205.67% -8.65%
＜6046＞ リンクバル　　　　 　3473600 　1166380　 197.81% 0.76%
＜1419＞ タマホーム　　　　 　925100 　311260　 197.21% 0.26%
＜3284＞ フージャース　　　 　172900 　58260　 196.77% -3.4%
＜9424＞* 日本通信　　　　　 　6042800 　2048180　 195.03% 6.45%
＜1326＞ SPDRゴール　　 　29680 　10442.6　 184.22% 0.61%
＜4575＞* CANBAS　　　 　7647200 　2735360　 179.57% 12.26%
＜7745＞ A＆Dホロン　　　 　409000 　148260　 175.87% -6.43%
＜1489＞* 高配当50　　　　 　14478 　5630　 157.16% -1.34%
＜2559＞ MXS世界　　　　 　36078 　14208　 153.93% -1.57%
＜7359＞ 東京通信　　　　　 　1027700 　405520　 153.43% 17.86%
<9605>* 東映　　　　　　　 　30400 　12020　 152.91% 4.38%
<3950> ザ・パック　　　　 　130600 　51960　 151.35% -1.06%
<4004>* 昭電工　　　　　　 　2691600 　1076760　 149.97% -5.79%
<9037>* ハマキョウ　　　　 　67300 　27020　 149.07% -5.22%
<6405> 鈴茂器工　　　　　 　156200 　63600　 145.60% -0.48%
<1346> MXS225　　　 　54732 　22435.2　 143.96% -1.4%
<1822>* 大豊建　　　　　　 　171400 　71120　 141.00% -0.11%
<7380> 十六FG　　　　　 　125000 　52160　 139.65% -4.12%
<4259>* エクサウィザーズ　 　728000 　306320　 137.66% -5.82%
<6937> 古河電池　　　　　 　190500 　80260　 137.35% -2.32%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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