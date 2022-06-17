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出来高変化率ランキング（14時台）～日本通信、CANBASがランクイン
*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本通信、CANBASがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月17日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7375＞ リファインバスG 195700 21780 798.53% -13%
＜8462＞ FVC 2254700 297140 658.80% 2.92%
＜2633＞ 野村SPH無 227900 43656 422.04% -2.15%
＜1456＞ 225ベア 105897 23557 349.54% 1.59%
＜6572＞ RPA 303200 77080 293.36% -5.65%
＜4125＞ 三和油化工業 208900 60600 244.72% 8.98%
＜2309＞ シミックHD 188700 56700 232.80% -3.45%
＜1580＞ 日経-1倍 255020 79642 220.21% 1.46%
＜6078＞ バリューHR 161000 51760 211.05% 8.01%
＜4919＞ ミルボン 260800 85320 205.67% -8.65%
＜6046＞ リンクバル 3473600 1166380 197.81% 0.76%
＜1419＞ タマホーム 925100 311260 197.21% 0.26%
＜3284＞ フージャース 172900 58260 196.77% -3.4%
＜9424＞* 日本通信 6042800 2048180 195.03% 6.45%
＜1326＞ SPDRゴール 29680 10442.6 184.22% 0.61%
＜4575＞* CANBAS 7647200 2735360 179.57% 12.26%
＜7745＞ A＆Dホロン 409000 148260 175.87% -6.43%
＜1489＞* 高配当50 14478 5630 157.16% -1.34%
＜2559＞ MXS世界 36078 14208 153.93% -1.57%
＜7359＞ 東京通信 1027700 405520 153.43% 17.86%
<9605>* 東映 30400 12020 152.91% 4.38%
<3950> ザ・パック 130600 51960 151.35% -1.06%
<4004>* 昭電工 2691600 1076760 149.97% -5.79%
<9037>* ハマキョウ 67300 27020 149.07% -5.22%
<6405> 鈴茂器工 156200 63600 145.60% -0.48%
<1346> MXS225 54732 22435.2 143.96% -1.4%
<1822>* 大豊建 171400 71120 141.00% -0.11%
<7380> 十六FG 125000 52160 139.65% -4.12%
<4259>* エクサウィザーズ 728000 306320 137.66% -5.82%
<6937> 古河電池 190500 80260 137.35% -2.32%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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