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今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、豪失業率、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、豪失業率、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(5月) -2兆672億円 -8392億円
08:50 輸出(5月) 16.4％ 12.5％
08:50 輸入(5月) 43.4％ 28.3％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
＜海外＞
06:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表 13.25％ 12.75％
07:45 NZ・GDP速報(1-3月) 2.4％ 3.1％
10:30 中・新築住宅価格(5月) -0.3％
10:30 豪・失業率(5月) 3.8％ 3.9％
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(5月) -20.6％
16:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 -0.75％ -0.75％
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 1.25％ 1.00％
21:30 米・住宅着工件数(5月) 171.7万戸 172.4万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(5月) 180.2万戸 182.3万戸
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.9万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(6月) 5.0 2.6
欧・ユーロ圏財務相会合
決算発表 アドビ
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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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