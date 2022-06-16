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今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、豪失業率、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など

2022年6月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、豪失業率、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(5月)　-2兆672億円　-8392億円
08:50　輸出(5月)　16.4％　12.5％
08:50　輸入(5月)　43.4％　28.3％
08:50　対外・対内証券投資(先週)


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)


＜海外＞
06:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表　13.25％　12.75％
07:45　NZ・GDP速報(1-3月)　2.4％　3.1％
10:30　中・新築住宅価格(5月)　　-0.3％
10:30　豪・失業率(5月)　3.8％　3.9％
15:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(5月)　　-20.6％
16:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　-0.75％　-0.75％
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　1.25％　1.00％
21:30　米・住宅着工件数(5月)　171.7万戸　172.4万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(5月)　180.2万戸　182.3万戸
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.9万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(6月)　5.0　2.6


欧・ユーロ圏財務相会合

決算発表 アドビ


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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