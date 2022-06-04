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前日に動いた銘柄 part1 日水製薬、ユナイテッドアローズ、ファーストリテイリングなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 日水製薬、ユナイテッドアローズ、ファーストリテイリングなど
銘柄名<コード>3日終値⇒前日比
ドーン＜2303＞ 1995 +86
「インフラ点検目視の規制撤廃」報道で
同社の地理情報システム（GIS）への関心高まる。
レノバ＜9519＞ 1941 +97
2日の米市場で太陽光発電システムのソーラーエッジ・テクノロジーズが
10％超の上昇となり株価支援材料に。
JMDC＜4483＞ 5250 +140
患者向けアプリ「メルプ」AI受診相談を大幅にアップデート。
ブランジスタ＜6176＞ 499 +80
年初来高値を2日更新し買い人気高まる。
ENECHANGE＜4169＞ 625 +44
長崎国際大学にEV充電サービスの充電器設置。
日水製薬＜4550＞ 1701 +262
島津が実施するTOB価格1714円にサヤ寄せ続く。
アステリア＜3853＞ 1241 +153
特に材料も見当たらない、4月高値更新で上値妙味。
SREHD＜2980＞ 1986 +144
中小型グロース株は3日全般に反発へ。
TOKYO BASE＜3415＞ 385 +32
アパレル各社の5月販売が総じて好調で。
FIG＜4392＞ 328 +27
部材調達にめどとして通期業績予想を上方修正。
ZHD＜4689＞ 443.5 +21.5
自社株買い実施期待などが高まる形に。
ユナイテッドアローズ＜7606＞ 2262 +165
5月の月次動向をポジティブ視。
チェンジ＜3962＞ 1768 +101
米金融引き締め強化懸念後退で中小型グロースが高い。
ラクス＜3923＞ 1547 +86
中小型グロース株反発の流れに乗る。
大平洋金属＜5541＞ 2895 +176
資源価格の上昇などが追い風に。
ラクスル＜4384＞ 2104 +122
中小型グロース株高で押し目買い優勢。
ファーストリテイリング＜9983＞ 66850 +3700
5月既存店は2カ月連続での2ケタ増に。
ダブル・スコープ＜6619＞ 1380 +45
2日にはSBI証券が買い推奨を継続。
TSI HD＜3608＞ 378 +17
アパレル各社の5月月次好調も手掛かり。
サイゼリヤ＜7581＞ 2590 +115
厨房設備関連の合弁会社設立を発表。
アダストリア<2685> 2264 +81
5月既存店増収率は3カ月連続プラス成長。
カプコン<9697> 3415 -220
「バイオ」リメイク発売日発表も出尽くし感に。
三井松島HD<1518> 2844 -28
日証金では貸株申込停止措置を解除。
飯野海運<9119> 760 -29
含み拡大期待などによる2日の大幅上昇の反動。
スクエニHD<9684> 6150 -270
「FF16」の発売時期は23年夏を予定としマイナス視。
東ソー<4042> 1829 -62
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格下げ。《FA》
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