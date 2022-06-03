*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など

＜国内＞

09:30 サービス業PMI(5月) 51.7

09:30 総合PMI(5月) 51.4



＜海外＞

14:00 印・サービス業PMI(5月) 57.9

14:00 印・総合PMI(5月) 57.6

15:00 独・貿易収支(4月) 13億ユーロ

16:00 トルコ・消費者物価指数(5月) 69.97％

17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月) 56.3

17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(5月) 54.9

18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(4月) -0.4％

21:00 ブ・鉱工業生産(4月) 0.3％

21:30 米・非農業部門雇用者数(5月) 32.9万人 42.8万人

21:30 米・失業率(5月) 3.5％ 3.6％

21:30 米・平均時給(5月) 5.2％ 5.5％

22:00 ブ・サービス業PMI(5月) 60.6

22:00 ブ・総合PMI(5月) 58.5

23:00 米・ISM非製造業景況指数(5月) 56.9 57.1



欧・欧外相理事会(通商)

英・株式市場は祝日のため休場(プラチナ・ジュビリー・バンクホリデー)

香港・株式市場は祝日のため休場(端午節)

中・株式市場は祝日のため休場(端午節)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》