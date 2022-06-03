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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(5月) 51.7
09:30 総合PMI(5月) 51.4
＜海外＞
14:00 印・サービス業PMI(5月) 57.9
14:00 印・総合PMI(5月) 57.6
15:00 独・貿易収支(4月) 13億ユーロ
16:00 トルコ・消費者物価指数(5月) 69.97％
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月) 56.3
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(5月) 54.9
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(4月) -0.4％
21:00 ブ・鉱工業生産(4月) 0.3％
21:30 米・非農業部門雇用者数(5月) 32.9万人 42.8万人
21:30 米・失業率(5月) 3.5％ 3.6％
21:30 米・平均時給(5月) 5.2％ 5.5％
22:00 ブ・サービス業PMI(5月) 60.6
22:00 ブ・総合PMI(5月) 58.5
23:00 米・ISM非製造業景況指数(5月) 56.9 57.1
欧・欧外相理事会(通商)
英・株式市場は祝日のため休場(プラチナ・ジュビリー・バンクホリデー)
香港・株式市場は祝日のため休場(端午節)
中・株式市場は祝日のため休場(端午節)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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