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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など

2022年6月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(5月)　　51.7
09:30　総合PMI(5月)　　51.4


＜海外＞
14:00　印・サービス業PMI(5月)　　57.9
14:00　印・総合PMI(5月)　　57.6
15:00　独・貿易収支(4月)　　13億ユーロ
16:00　トルコ・消費者物価指数(5月)　　69.97％
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月)　　56.3
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(5月)　　54.9
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(4月)　　-0.4％
21:00　ブ・鉱工業生産(4月)　　0.3％
21:30　米・非農業部門雇用者数(5月)　32.9万人　42.8万人
21:30　米・失業率(5月)　3.5％　3.6％
21:30　米・平均時給(5月)　5.2％　5.5％
22:00　ブ・サービス業PMI(5月)　　60.6
22:00　ブ・総合PMI(5月)　　58.5
23:00　米・ISM非製造業景況指数(5月)　56.9　57.1


欧・欧外相理事会(通商)

英・株式市場は祝日のため休場(プラチナ・ジュビリー・バンクホリデー)

香港・株式市場は祝日のため休場(端午節)

中・株式市場は祝日のため休場(端午節)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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