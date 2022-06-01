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世界一細い超高層ビル マンハッタンで完成
記事提供元：スラド
st1100 曰く、 世界一細い超高層ビル「スタインウェイ・タワー」が米ニューヨーク・マンハッタンが完成したそうだ。
塔状比（建物の幅と高さの比率）は１：２４で世界一細長い超高層ビルとのこと（CNN）。
なお、約435メートルあり、西半球で最も高いビルだそうだ。元記事のCNN掲載の記事写真を見ると、全面ガラス張りのデザインも相まってコラ写真のようにしか見えない
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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