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6/1の強弱材料
*08:16JST 6/1
[強弱材料]
強気材料
・VIX指数は低下（26.19、-0.35）
・1ドル＝128.60-70円
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・日経平均は下落（27279.80、-89.63）
・NYダウは下落（32990.12、-222.84）
・ナスダック総合指数は下落（12081.39、-49.74）
・シカゴ日経先物は下落（27180、大阪比-80）
・SOX指数は下落（3098.69、-16.67）
・米原油先物は下落（114.67、-0.40）
・米長期金利は上昇
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・法人企業統計（1-3月）
・製造業PMI（5月）
・自動車販売台数（5月）
・石油製品価格（5月30日）
・日銀「債券市場サーベイ」（5月）
・十倉経団連会長が記者会見
・若田部日銀副総裁が記者会見
・新型コロナウイルス対策の水際対策緩和
・豪GDP（1-3月）
・中国財新製造業PMI（5月）
・インド製造業PMI（5月）
・ユーロ圏製造業PMI（5月）
・ユーロ圏失業率（4月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（5月）
・ブラジル製造業PMI（5月）
・ブラジル貿易収支（5月）
・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表
・米ISM製造業景況指数（5月）
・米求人件数（4月）
・米建設支出（4月）
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・米自動車販売（5月）
・米連邦準備制度理事会（FRB）がバランスシート縮小開始
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁や中国人民銀行（中央銀行）総裁が「グリーンス
ワン2022」のパネル討論会に参加
・韓国とインドネシアは休場《ST》
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