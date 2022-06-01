*08:16JST 6/1

[強弱材料]

強気材料

・VIX指数は低下（26.19、-0.35）

・1ドル＝128.60-70円

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・日経平均は下落（27279.80、-89.63）

・NYダウは下落（32990.12、-222.84）

・ナスダック総合指数は下落（12081.39、-49.74）

・シカゴ日経先物は下落（27180、大阪比-80）

・SOX指数は下落（3098.69、-16.67）

・米原油先物は下落（114.67、-0.40）

・米長期金利は上昇

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・法人企業統計（1-3月）

・製造業PMI（5月）

・自動車販売台数（5月）

・石油製品価格（5月30日）

・日銀「債券市場サーベイ」（5月）

・十倉経団連会長が記者会見

・若田部日銀副総裁が記者会見

・新型コロナウイルス対策の水際対策緩和

・豪GDP（1-3月）

・中国財新製造業PMI（5月）

・インド製造業PMI（5月）

・ユーロ圏製造業PMI（5月）

・ユーロ圏失業率（4月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（5月）

・ブラジル製造業PMI（5月）

・ブラジル貿易収支（5月）

・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表

・米ISM製造業景況指数（5月）

・米求人件数（4月）

・米建設支出（4月）

・レッドブック米週間小売売上高（先週）

・米自動車販売（5月）

・米連邦準備制度理事会（FRB）がバランスシート縮小開始

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁や中国人民銀行（中央銀行）総裁が「グリーンス

ワン2022」のパネル討論会に参加

・韓国とインドネシアは休場《ST》