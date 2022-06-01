*07:45JST 大阪金見通し：上昇か、円安・ドル高で割安感意識するも方向感定まりにくい展開へ

大阪取引所金標準先物 23年4月限・夜間取引終値：7582円（前日日中取引終値↓6円）

・想定レンジ：上限7640円-下限7560円

1日の大阪取引所金標準先物（期先：23年4月限）は上昇しそうだ。外為市場で1ドル＝128円70銭前後と昨日15時頃に比べ90銭ほど円安・ドル高に振れたことから、円建てで取引される金先物の割安感が意識されやすくなっている。ただ、昨日の海外市場で米長期金利やドル相場に明確な方向感がなく、金先物の上値を追うには手掛かり材料不足の感があり、今日の金先物はこうした動きや心理を映し、やや買いが優勢だが方向感の定まりにくい展開となりそうだ。《FA》