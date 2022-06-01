*07:25JST NY原油：小幅安で114.67ドル、OPECプラス増産の思惑で売りが入る

NY原油先物7月限は小幅安（NYMEX原油7月限終値：114.67 ↓0.40）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比-0.40ドルの114.67ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは114.15ドル-119.98ドル。中国・上海市における都市封鎖規制の大幅な緩和を期待して119.98ドルまで買われたが、OPECプラスによる原油増産の思惑やドル高を嫌気した売りが入ったことで、一時114.15ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では115ドルを挟んだ水準で推移した。《FA》