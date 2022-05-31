*16:46JST 5月31日の日本国債市場概況：債券先物は149円65銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年6月限

寄付149円80銭 高値149円83銭 安値149円65銭 引け149円65銭

売買高総計23075枚

2年 436回 -0.073％

5年 151回 0.002％

10年 366回 0.240％

20年 180回 0.755％



31日の債券先物6月限は、弱含み。149円80銭で取引を開始し、149円83銭まで買われた後、149円65銭まで下落し、149円65銭で取引を終えた。現物債の取引では、10年以降の気配が相対的に甘くなった。

＜米国債概況＞

米国債利回りは、反発。2年債は2.55％近辺、5年債は2.82％近辺、10年債は2.84％近辺、30年債は3.03％近辺で推移。

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は1.07％、英国債は1.99％、オーストラリア10年債は3.34％、NZ10年債は3.59％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16:55 独・5月失業率（予想：5.0％、4月：5.0％）

・17:30 英・4月住宅ローン承認件数（予想：7.05万件、3月：7.07万件）

・18:00 ユーロ圏・5月消費者物価指数速報値（前年比予想：+7.8％、4月：+7.

5％）

・21:00 南ア・4月貿易収支（予想：+275億ランド、3月：+459億ランド）

・21:30 カナダ・1-3月期GDP（前期比年率予想：+5.2％、10-12月期：+6.7％）

・22:00 米・3月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+2.0％、2月：+2.1％）

・22:00 米・3月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+19.80

％、2月：+20.20％）

・22:45 米・5月シカゴ購買部協会景気指数（予想：55.1、4月：56.4）

・23:00 米・5月消費者信頼感指数（予想：103.8、4月：107.3）

・23:30 米・5月ダラス連銀製造業活動指数（予想：1.5、4月：1.1）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》