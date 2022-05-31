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5月31日の日本国債市場概況：債券先物は149円65銭で取引終了
*16:46JST 5月31日の日本国債市場概況：債券先物は149円65銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年6月限
寄付149円80銭 高値149円83銭 安値149円65銭 引け149円65銭
売買高総計23075枚
2年 436回 -0.073％
5年 151回 0.002％
10年 366回 0.240％
20年 180回 0.755％
31日の債券先物6月限は、弱含み。149円80銭で取引を開始し、149円83銭まで買われた後、149円65銭まで下落し、149円65銭で取引を終えた。現物債の取引では、10年以降の気配が相対的に甘くなった。
＜米国債概況＞
米国債利回りは、反発。2年債は2.55％近辺、5年債は2.82％近辺、10年債は2.84％近辺、30年債は3.03％近辺で推移。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は1.07％、英国債は1.99％、オーストラリア10年債は3.34％、NZ10年債は3.59％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16:55 独・5月失業率（予想：5.0％、4月：5.0％）
・17:30 英・4月住宅ローン承認件数（予想：7.05万件、3月：7.07万件）
・18:00 ユーロ圏・5月消費者物価指数速報値（前年比予想：+7.8％、4月：+7.
5％）
・21:00 南ア・4月貿易収支（予想：+275億ランド、3月：+459億ランド）
・21:30 カナダ・1-3月期GDP（前期比年率予想：+5.2％、10-12月期：+6.7％）
・22:00 米・3月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+2.0％、2月：+2.1％）
・22:00 米・3月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+19.80
％、2月：+20.20％）
・22:45 米・5月シカゴ購買部協会景気指数（予想：55.1、4月：56.4）
・23:00 米・5月消費者信頼感指数（予想：103.8、4月：107.3）
・23:30 米・5月ダラス連銀製造業活動指数（予想：1.5、4月：1.1）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》
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