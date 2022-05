FIVE NEW OLDの最新アルバム『Departure：My New Me』新曲も収録

FIVE NEW OLD(ファイブ ニュー オールド)が最新アルバム『Departure:My New Me』を2022年9月に発売する。

■最新アルバム『Departure:My New Me』

FIVE NEW OLDは、“日常にアロマオイルのような彩りを”という意味の「ONE MORE DRIP」をバンドコンセプトとする神戸発の4人組ロックバンド。2022年は、日本初のNFTアート発アニメ化プロジェクト「Zombie Zoo」のテーマソングのリリースや、全国ツアーの開催で注目を集めている。

そんなFIVE NEW OLDが最新アルバム『Departure:My New Me』を発表。タイトルには、「このアルバムが“新たな自分”になる物語のターニングポイントを彩る“主題歌(サントラ)”になるように」、との想いが込められている。

アルバムには、CMソングで話題の「Rhythm of Your Heart」をはじめ、「Happy Sad」や「Nowhere」など、多彩な楽曲を収録予定だ。

<HIROSHIコメント>

新しいアルバム『Departure: My New Me』発売します。「Departure Tour」に来てくれた人にとっては、このタイトルがひとつの答え合わせになったんじゃないでしょうか?「新しい旅へと出発することは、すなわち新しい自分と出会う事」。僕達にとって、そして聴く人にとっての新しいライフスタイル・ミュージックを制作中です。去年に引き続き、ビルボード・ライブツアーもありますし、アルバムツアー「My New Me Tour」へと、どんどん新しいFIVE NEW OLDをお届けできればと思っています。どうぞお楽しみに!

HIROSHI (Vocal, Guitar)

【詳細】

FIVE NEW OLD 最新アルバム『Departure:My New Me』

リリース時期:2022年9月

※配信日・CD発売日等、リリース情報未定。