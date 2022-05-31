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今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など

2022年5月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(4月)　1.23倍　1.22倍
08:30　失業率(4月)　2.6％　2.6％
08:50　鉱工業生産(4月)　-0.2％　0.3％
08:50　小売売上高(4月)　0.4％　1.7％
08:50　百貨店・スーパー売上高(4月)　3.0％　1.5％
14:00　消費者態度指数(5月)　33　33
14:00　住宅着工件数(4月)　3.4％　6.0％
17:00　国債買い入れ日程(6月、日本銀行)


トリプルアイズが東証グロースに新規上場(公開価格:880円)


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(5月)　48.9　47.4
10:30　中・非製造業PMI(5月)　45.0　41.9
10:30　中・総合PMI(5月)　　42.7
10:30　豪・経常収支(1-3月)　134億豪ドル　127億豪ドル
16:00　トルコ・GDP(1-3月)　　9.1％
16:00　スイス・GDP(1-3月)　　3.7％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(5月)　　5.0％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(5月)　　3.5％
19:30　印・財政赤字(4月)　　3兆7872億7千万ルピー
21:00　印・GDP(1-3月)　3.8％　5.4％
21:00　印・年間GDP予想(22年度)　8.8％　8.9％
21:00　印・インフラ産業8業種(4月)　　4.3％
21:00　ブ・全国失業率(4月)　11.0％　11.1％
21:00　南ア・貿易収支(4月)　　459億ランド
21:30　ブ・基礎的財政収支(4月)　　43億レアル
21:30　ブ・純債務対GDP比(4月)　　58.2％
21:30　加・GDP(1-3月)　5.5％　6.7％
22:00　米FHFA住宅価格指数(3月)　2.0％　2.1％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(3月)　19.7％　20.2％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(5月)　54.5　56.4
23:00　米・消費者信頼感指数(5月)　103.9　107.3


独・5年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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