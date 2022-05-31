*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(4月) 1.23倍 1.22倍

08:30 失業率(4月) 2.6％ 2.6％

08:50 鉱工業生産(4月) -0.2％ 0.3％

08:50 小売売上高(4月) 0.4％ 1.7％

08:50 百貨店・スーパー売上高(4月) 3.0％ 1.5％

14:00 消費者態度指数(5月) 33 33

14:00 住宅着工件数(4月) 3.4％ 6.0％

17:00 国債買い入れ日程(6月、日本銀行)



トリプルアイズが東証グロースに新規上場(公開価格:880円)



＜海外＞

10:30 中・製造業PMI(5月) 48.9 47.4

10:30 中・非製造業PMI(5月) 45.0 41.9

10:30 中・総合PMI(5月) 42.7

10:30 豪・経常収支(1-3月) 134億豪ドル 127億豪ドル

16:00 トルコ・GDP(1-3月) 9.1％

16:00 スイス・GDP(1-3月) 3.7％

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(5月) 5.0％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(5月) 3.5％

19:30 印・財政赤字(4月) 3兆7872億7千万ルピー

21:00 印・GDP(1-3月) 3.8％ 5.4％

21:00 印・年間GDP予想(22年度) 8.8％ 8.9％

21:00 印・インフラ産業8業種(4月) 4.3％

21:00 ブ・全国失業率(4月) 11.0％ 11.1％

21:00 南ア・貿易収支(4月) 459億ランド

21:30 ブ・基礎的財政収支(4月) 43億レアル

21:30 ブ・純債務対GDP比(4月) 58.2％

21:30 加・GDP(1-3月) 5.5％ 6.7％

22:00 米FHFA住宅価格指数(3月) 2.0％ 2.1％

22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(3月) 19.7％ 20.2％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(5月) 54.5 56.4

23:00 米・消費者信頼感指数(5月) 103.9 107.3



独・5年債入札



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》