関連記事
今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(4月) 1.23倍 1.22倍
08:30 失業率(4月) 2.6％ 2.6％
08:50 鉱工業生産(4月) -0.2％ 0.3％
08:50 小売売上高(4月) 0.4％ 1.7％
08:50 百貨店・スーパー売上高(4月) 3.0％ 1.5％
14:00 消費者態度指数(5月) 33 33
14:00 住宅着工件数(4月) 3.4％ 6.0％
17:00 国債買い入れ日程(6月、日本銀行)
トリプルアイズが東証グロースに新規上場(公開価格:880円)
＜海外＞
10:30 中・製造業PMI(5月) 48.9 47.4
10:30 中・非製造業PMI(5月) 45.0 41.9
10:30 中・総合PMI(5月) 42.7
10:30 豪・経常収支(1-3月) 134億豪ドル 127億豪ドル
16:00 トルコ・GDP(1-3月) 9.1％
16:00 スイス・GDP(1-3月) 3.7％
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(5月) 5.0％
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(5月) 3.5％
19:30 印・財政赤字(4月) 3兆7872億7千万ルピー
21:00 印・GDP(1-3月) 3.8％ 5.4％
21:00 印・年間GDP予想(22年度) 8.8％ 8.9％
21:00 印・インフラ産業8業種(4月) 4.3％
21:00 ブ・全国失業率(4月) 11.0％ 11.1％
21:00 南ア・貿易収支(4月) 459億ランド
21:30 ブ・基礎的財政収支(4月) 43億レアル
21:30 ブ・純債務対GDP比(4月) 58.2％
21:30 加・GDP(1-3月) 5.5％ 6.7％
22:00 米FHFA住宅価格指数(3月) 2.0％ 2.1％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(3月) 19.7％ 20.2％
22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(5月) 54.5 56.4
23:00 米・消費者信頼感指数(5月) 103.9 107.3
独・5年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 5/30の強弱材料 5/30 08:37
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、ユーロ圏景況感指数、欧州連合(欧)首脳特別会合など 5/30 06:30
- 5/27の強弱材料 5/27 08:29
- 今日の注目スケジュール：東京CPI、中工業企業利益、米個人消費支出など 5/27 06:30
- 5/26の強弱材料 5/26 08:27