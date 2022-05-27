*10:04JST 東京為替：ドル売りがやや強まる、一時126円91銭まで弱含み

27日午前の東京市場でドル・円は127円近辺で推移。一時126円91銭まで下げている。今年後半に米利上げ停止の可能性が浮上しており、リスク選好的なドル買い・円売りがただちに拡大するとの見方は少ないようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は126円91銭から127円21銭、ユーロ・ドルは、1.0719ドルから1.0740ドル。ユーロ・円は136円21銭から136円50銭。《MK》