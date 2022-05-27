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今日の注目スケジュール：東京CPI、中工業企業利益、米個人消費支出など

2022年5月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京CPI、中工業企業利益、米個人消費支出など
＜国内＞
08:30　東京CPI(5月)　2.6％　2.4％


＜海外＞
10:30　中・工業企業利益(4月)
10:30　豪・小売売上高(4月)　　1.6％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(4月)　　6.3％
21:30　米・個人所得(4月)　0.6％　0.5％
21:30　米・個人消費支出(4月)　0.6％　1.1％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(4月)　4.9％　5.2％
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(5月)　59.1　59.1


リトアニア・北大西洋条約機構加盟国国会議員会議(NATO-PA)春季大会(30日まで)

米・バイデン大統領が海軍兵学校卒業式でスピーチ


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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