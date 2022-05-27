*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京CPI、中工業企業利益、米個人消費支出など

＜国内＞

08:30 東京CPI(5月) 2.6％ 2.4％



＜海外＞

10:30 中・工業企業利益(4月)

10:30 豪・小売売上高(4月) 1.6％

17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(4月) 6.3％

21:30 米・個人所得(4月) 0.6％ 0.5％

21:30 米・個人消費支出(4月) 0.6％ 1.1％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(4月) 4.9％ 5.2％

23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(5月) 59.1 59.1



リトアニア・北大西洋条約機構加盟国国会議員会議(NATO-PA)春季大会(30日まで)

米・バイデン大統領が海軍兵学校卒業式でスピーチ



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》