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今日の注目スケジュール：東京CPI、中工業企業利益、米個人消費支出など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京CPI、中工業企業利益、米個人消費支出など
＜国内＞
08:30 東京CPI(5月) 2.6％ 2.4％
＜海外＞
10:30 中・工業企業利益(4月)
10:30 豪・小売売上高(4月) 1.6％
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(4月) 6.3％
21:30 米・個人所得(4月) 0.6％ 0.5％
21:30 米・個人消費支出(4月) 0.6％ 1.1％
21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(4月) 4.9％ 5.2％
23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(5月) 59.1 59.1
リトアニア・北大西洋条約機構加盟国国会議員会議(NATO-PA)春季大会(30日まで)
米・バイデン大統領が海軍兵学校卒業式でスピーチ
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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