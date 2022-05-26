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今日の注目スケジュール：米新規失業保険申請件数、米GDP改定値、米中古住宅販売成約指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米新規失業保険申請件数、米GDP改定値、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(4月) 1.5％ 1.3％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
ソニーグループが2022年度事業説明会開催(27日まで)
＜海外＞
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 14.00％ 14.00％
21:30 加・小売売上高(3月) 0.1％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.8万件
21:30 米・GDP改定値(1-3月) -1.3％ -1.4％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(4月) -1.8％ -1.2％
韓・中央銀行が政策金利発表 1.75％ 1.50％
米・下院金融委員会がデジタル資産と今後の金融に関
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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