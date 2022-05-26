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今日の注目スケジュール：米新規失業保険申請件数、米GDP改定値、米中古住宅販売成約指数など

2022年5月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米新規失業保険申請件数、米GDP改定値、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(4月)　1.5％　1.3％
08:50　対外・対内証券投資(先週)


ソニーグループが2022年度事業説明会開催(27日まで)


＜海外＞
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　14.00％　14.00％
21:30　加・小売売上高(3月)　　0.1％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.8万件
21:30　米・GDP改定値(1-3月)　-1.3％　-1.4％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(4月)　-1.8％　-1.2％


韓・中央銀行が政策金利発表　1.75％　1.50％

米・下院金融委員会がデジタル資産と今後の金融に関


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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