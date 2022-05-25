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今日の注目スケジュール：独GDP改定値、米耐久財受注、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨など

2022年5月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP改定値、米耐久財受注、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00　景気一致指数(3月)　　97
14:00　景気先行CI指数(3月)　　101
20:00　黒田日銀総裁が「2022年国際コンファランス」で講演


＜海外＞
09:00　シンガポール・GDP(1-3月)　3.7％　3.4％
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　　1.50％
15:00　独・GDP改定値(1-3月)　4.0％　4.0％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　1.04％
17:00　台湾・GDP(1-3月)　3.08％　3.06％
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(5月)　　78.6
21:30　米・耐久財受注(4月)　0.6％　1.1％
26:30　ブ・連邦政府債務残高(4月)　　5兆5650億レアル
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(5月3-4日会合分)


欧・欧州中央銀行(ECB)が金融安定報告公表

独・15年債入札

米・ツイッターが年次株主総会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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