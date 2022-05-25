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今日の注目スケジュール：独GDP改定値、米耐久財受注、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP改定値、米耐久財受注、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00 景気一致指数(3月) 97
14:00 景気先行CI指数(3月) 101
20:00 黒田日銀総裁が「2022年国際コンファランス」で講演
＜海外＞
09:00 シンガポール・GDP(1-3月) 3.7％ 3.4％
11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 1.50％
15:00 独・GDP改定値(1-3月) 4.0％ 4.0％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 1.04％
17:00 台湾・GDP(1-3月) 3.08％ 3.06％
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(5月) 78.6
21:30 米・耐久財受注(4月) 0.6％ 1.1％
26:30 ブ・連邦政府債務残高(4月) 5兆5650億レアル
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(5月3-4日会合分)
欧・欧州中央銀行(ECB)が金融安定報告公表
独・15年債入札
米・ツイッターが年次株主総会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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