*02:28JST NY外為：ドル・円126円台半ば、米金利低下、2年債入札好調で

米財務省は470億ドル規模の2年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは2.519％と、テイルはマイナス0.7BP。応札倍率は2.61倍と過去6回入札平均の2.59倍を上回り、需要は順調だった。

外国中銀を含む間接入札者の落札比率も62.55％と、過去6回入札平均の59.9％を上回った。

強い結果を受けて、米国債相場は依然堅調。10年債利回りは2.74％の低水準で推移した。ドル・円は126円36銭まで下落後も126円台半ばで戻りが鈍い展開が続いた。《KY》