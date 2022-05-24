*17:11JST 24日の日本国債市場概況：債券先物は149円86銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年6月限

寄付149円74銭 高値149円87銭 安値149円72銭 引け149円86銭

売買高総計14708枚

2年 436回 -0.070％

5年 151回 0.000％

10年 366回 0.225％

20年 180回 0.720％

債券先物6月限は、149円74銭で取引を開始。前日末NY市場での米株高・長期金利上昇を受けて売りが先行し、149円72銭まで下げた。その後、日銀が指し値オペを継続し、財務省の流動性供給入札の結果も無難との見方になったことから買いが優勢になり、149円87銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は2.58％、10年債は2.80％、30年債は3.01％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は0.98％、英国債は1.93％、オーストラリア10年債は3.31％、NZ10年債は3.50％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:30 英・5月製造業PMI速報値（予想：55.0、4月：55.8）

・17:30 英・5月サービス業PMI速報値（予想：57.0、4月：58.9）

・22:45 米・5月製造業PMI速報値（予想：57.7、4月：59.2）

・22:45 米・5月サービス業PMI速報値（予想：55.2、4月：55.6）

・23:00 米・4月新築住宅販売件数（予想：75.0万戸、3月：76.3万戸）

・23:00 米・5月リッチモンド連銀製造業指数（予想：10、4月：14）

・02:00 米財務省・2年債入札《KK》