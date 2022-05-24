*15:38JST 東証業種別ランキング：サービス業が下落率トップ

サービス業が下落率トップ。そのほか陸運業、パルプ・紙、繊維業、ガラス・土石製品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか空運業、非鉄金属、不動産業、卸売業も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,221.08 ／ 1.07

2. 空運業 ／ 194.91 ／ 0.59

3. 非鉄金属 ／ 1,031.67 ／ 0.32

4. 不動産業 ／ 1,451.34 ／ 0.05

5. 卸売業 ／ 2,053.41 ／ 0.04

6. その他製品 ／ 3,705.49 ／ -0.03

7. 鉱業 ／ 425.06 ／ -0.04

8. 電力・ガス業 ／ 374.77 ／ -0.04

9. 銀行業 ／ 154.24 ／ -0.11

10. 鉄鋼 ／ 467.53 ／ -0.11

11. 証券業 ／ 350.05 ／ -0.47

12. 石油・石炭製品 ／ 1,187.98 ／ -0.51

13. 輸送用機器 ／ 3,239.53 ／ -0.59

14. 食料品 ／ 1,626.5 ／ -0.62

15. 機械 ／ 2,107.97 ／ -0.64

16. その他金融業 ／ 688.97 ／ -0.65

17. 精密機器 ／ 9,775.66 ／ -0.70

18. 情報・通信業 ／ 4,781.67 ／ -0.76

19. 建設業 ／ 1,081.15 ／ -0.87

20. 医薬品 ／ 3,109.36 ／ -0.93

21. 電気機器 ／ 3,399.09 ／ -1.01

22. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,030.32 ／ -1.07

23. ゴム製品 ／ 3,361.64 ／ -1.13

24. 金属製品 ／ 1,143.19 ／ -1.19

25. 水産・農林業 ／ 475.29 ／ -1.20

26. 保険業 ／ 1,247.81 ／ -1.26

27. 小売業 ／ 1,204.6 ／ -1.26

28. 化学工業 ／ 2,013.66 ／ -1.30

29. ガラス・土石製品 ／ 1,035.62 ／ -1.32

30. 繊維業 ／ 536.69 ／ -1.36

31. パルプ・紙 ／ 434.08 ／ -1.92

32. 陸運業 ／ 1,746.58 ／ -1.92

33. サービス業 ／ 2,472.88 ／ -2.85《FA》