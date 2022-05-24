綿半HDのグループ会社が「第3回綿半まつりin南信州・飯田」を5月28・29日開催

■飯田市や近隣市町村の事業者によるご当地食材、ハンドメイド雑貨等を販売

綿半ホールディングス(綿半HD)<3199>(東証プレミアム)のグループ会社は、廃校舎をリノベーションした長野県飯田市の「エス・バード」で、5月28日(土)・29日(日)に第3回綿半まつりを開催する。 綿半グループのお買得商品をはじめ、飯田市や近隣市町村の事業者によるご当地食材、ハンドメイド雑貨等が並ぶ販売ブースの他、子供たちが楽しめるイベントも多数用意する。

「綿半まつり」は、少子高齢化・人口減少・農業の担い手不足等、様々な社会の課題を抱える地域に対し、綿半グル ープの取引先と顧客を臨時店舗という形で誘導すると同時に、開催地から出店者を募集することで、多くの顧客が飯田市に訪れる機会を作り、地域経済を盛り上げることを目的に、開催を飯田市で企画した。

昨年7月と11月に開催した過去2回の「綿半まつり」では、家族連れをはじめ、多くの顧客が来場。今回は、綿半の発祥地でもある飯田市での開催になる。取引先や地元の出店者はもちろん、綿半グループからも多くの関連会社が出店してイベントを盛り上げる。

【第3回綿半まつりin南信州・飯田開催概要】 開催日時:5月28日(土)9時30分～17時、29日(日)9時30分～16時 会場:「産業振興と人材育成の拠点」エス・バード 当日は、会場内の無料駐車場を利用できる。

<エス・バード会場> 住所:長野県飯田市座光寺3349-1 車の場合:中央自動車道座光寺スマートI.C(ETC専用)より約5分、飯田I.Cより約 20分 鉄道の場合:JR飯田線 元善光寺駅下車徒歩約10分 (情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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