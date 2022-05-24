*08:38JST 5/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27001.52、+262.49）

・NYダウは上昇（31880.24、+618.34）

・ナスダック総合指数は上昇（11535.28、+180.66）

・シカゴ日経先物は上昇（27085、大阪比+35）

・1ドル＝127.80-90円

・SOX指数は上昇（2898.43、+15.78）

・VIX指数は低下（28.48、-0.95）

・米原油先物は上昇（110.29、+0.01）

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・米長期金利は上昇

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナ情勢

・ゼロコロナ政策による中国経済停滞

留意事項

・毎月勤労統計確報値（2021年度）

・日銀営業毎旬報告（20日現在）

・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

・製造業PMI（5月）

・全国百貨店売上高（4月）

・スーパーマーケット売上高（4月）

・日米豪印のクアッド首脳会合

・NZ小売売上高（1-3月）

・インドネシア中央銀行が政策金利発表

・独製造業PMI（5月）

・ユーロ圏製造業PMI（5月）

・英製造業PMI（5月）

・米製造業PMI（5月）

・レッドブック米週間小売売上高

・米新築住宅販売件数（4月）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がイベントで挨拶

・米2年物国債の入札

・欧州連合（EU）財務相理事会

・台湾・台北国際コンピュータ見本市（COMPUTEX）（27日まで）《ST》