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5/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 5/24
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27001.52、+262.49）
・NYダウは上昇（31880.24、+618.34）
・ナスダック総合指数は上昇（11535.28、+180.66）
・シカゴ日経先物は上昇（27085、大阪比+35）
・1ドル＝127.80-90円
・SOX指数は上昇（2898.43、+15.78）
・VIX指数は低下（28.48、-0.95）
・米原油先物は上昇（110.29、+0.01）
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・米長期金利は上昇
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナ情勢
・ゼロコロナ政策による中国経済停滞
留意事項
・毎月勤労統計確報値（2021年度）
・日銀営業毎旬報告（20日現在）
・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
・製造業PMI（5月）
・全国百貨店売上高（4月）
・スーパーマーケット売上高（4月）
・日米豪印のクアッド首脳会合
・NZ小売売上高（1-3月）
・インドネシア中央銀行が政策金利発表
・独製造業PMI（5月）
・ユーロ圏製造業PMI（5月）
・英製造業PMI（5月）
・米製造業PMI（5月）
・レッドブック米週間小売売上高
・米新築住宅販売件数（4月）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がイベントで挨拶
・米2年物国債の入札
・欧州連合（EU）財務相理事会
・台湾・台北国際コンピュータ見本市（COMPUTEX）（27日まで）《ST》
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