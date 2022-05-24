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今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米新築住宅販売件数など

2022年5月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
09:30　製造業PMI(5月)　　53.5
09:30　サービス業PMI(5月)　　50.7
09:30　総合PMI(5月)　　51.1
14:30　全国百貨店売上高(4月)　　4.6％
14:30　東京地区百貨店売上高(4月)　　11.3％


日米豪印のクアッド首脳会合


＜海外＞
07:45　NZ・小売売上高(1-3月)　　8.6％
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％
16:30　独・製造業PMI(5月)　54.0　54.6
16:30　独・サービス業PMI(5月)　57.8　57.6
16:30　独・総合PMI(5月)　54.2　54.3
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(5月)　55.0　55.5
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月)　58.1　57.7
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(5月)　55.8　55.8
17:30　英・製造業PMI(5月)　　55.8
17:30　英・サービス業PMI(5月)　　58.9
17:30　英・総合PMI(5月)　　58.2
22:45　米・製造業PMI(5月)　58.0　59.2
22:45　米・サービス業PMI(5月)　56.0　55.6
22:45　米・総合PMI(5月)　　56.0
23:00　米・新築住宅販売件数(4月)　75.5万戸　76.3万戸


欧・欧州連合(欧)財務相理事会

台湾・台北国際コンピュータ見本市(COMPUTEX)(27日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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