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今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米新築住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(5月) 53.5
09:30 サービス業PMI(5月) 50.7
09:30 総合PMI(5月) 51.1
14:30 全国百貨店売上高(4月) 4.6％
14:30 東京地区百貨店売上高(4月) 11.3％
日米豪印のクアッド首脳会合
＜海外＞
07:45 NZ・小売売上高(1-3月) 8.6％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
16:30 独・製造業PMI(5月) 54.0 54.6
16:30 独・サービス業PMI(5月) 57.8 57.6
16:30 独・総合PMI(5月) 54.2 54.3
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(5月) 55.0 55.5
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月) 58.1 57.7
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(5月) 55.8 55.8
17:30 英・製造業PMI(5月) 55.8
17:30 英・サービス業PMI(5月) 58.9
17:30 英・総合PMI(5月) 58.2
22:45 米・製造業PMI(5月) 58.0 59.2
22:45 米・サービス業PMI(5月) 56.0 55.6
22:45 米・総合PMI(5月) 56.0
23:00 米・新築住宅販売件数(4月) 75.5万戸 76.3万戸
欧・欧州連合(欧)財務相理事会
台湾・台北国際コンピュータ見本市(COMPUTEX)(27日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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