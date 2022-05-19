*17:10JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は149円60銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年6月限

寄付149円64銭 高値149円66銭 安値149円56銭 引け149円60銭

売買高総計15302枚

2年 436回 -0.055％

5年 151回 0.010％

10年 366回 0.235％

20年 180回 0.765％

債券先物6月限は、149円64銭で取引を開始。前日NY市場での米株大幅安・長期金利低下を受けて買いが先行し、149円66銭まで上げた。その後、米長期金利の上昇に伴い売られ149円56銭まで下げたが、日銀の国債買い入れオペ実施や指し値オペ継続を下支えに買いもみられ、やや戻して引けた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は2.63％、10年債は2.84％、30年債は3.03％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は0.94％、英国債は1.80％、オーストラリア10年債は3.37％、NZ10年債は3.61％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・20:30 欧州中央銀行（ECB）4月理事会議事要旨

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：20.0万件、前回：20.3万件）

・21:30 米・5月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：15.0、4月：17.6）

・22:00台 南ア中銀が政策金利発表（0.50ポイント引き上げ予想）

・23:00 米・4月中古住宅販売件数（予想：565万戸、3月：577万戸）

・23:00 米・4月景気先行指数（前月比予想：0.0％、3月：+0.3％）

・05:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁討論会参加（インフレ関連）《KK》