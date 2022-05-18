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ルネサス 大幅続伸、閉鎖工場稼働再開でパワー半導体増産へ
記事提供元：フィスコ
*10:27JST ルネサス---大幅続伸、閉鎖工場稼働再開でパワー半導体増産へ
ルネサス<6723>は大幅続伸。電力制御に使うパワー半導体の増産に約900億円を投じると発表している。ウエハー用ラインで2025年から量産し、生産能力を2倍にする方針のようだ。2014年10月に閉鎖した甲府工場に新たに製造装置を導入して稼働を再開する。パワー半導体はEV向けの需要が急増しているが、2030年には市場規模が20年比で約4割増に拡大する見通しともされている。当面の業容拡大につながるとの期待が先行へ。《ST》
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