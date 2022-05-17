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NY原油：続伸で114.20ドル、需給ひっ迫を警戒した買いが入る
記事提供元：フィスコ
*07:31JST NY原油：続伸で114.20ドル、需給ひっ迫を警戒した買いが入る
NY原油先物6月限は続伸（NYMEX原油6月限終値：114.20 ↑3.71）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比+3.71ドルの114.20ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは108.11ドル-114.90ドル。中国経済指標の悪化を嫌ってアジア市場で108.11ドルまで下げたが、需給ひっ迫を警戒した買いが新たに入ったことで、ニューヨーク市場の取引終盤にかけて114.90ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では114ドルを挟んだ水準で推移。《FA》
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