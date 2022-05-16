アライドアーキ　ストップ高、22年12月期第1四半期16.5％増、月額顧客平均単価が上昇／新興市場スナップショット



*09:42JST <6081> アライドアーキ 718 +100

ストップ高。22年12月期第1四半期（22年1-3月）の営業利益を前年同期比16.5％増の2.54億円と発表している。国内SaaS事業でダイレクトマーケティングツール「Letro」が伸び、月額顧客平均単価が上昇した。海外SaaS事業も既存顧客の従量課金の増加で平均単価が上昇した。通期予想は前期比9.7％増の8.50億円で据え置いた。進捗率は29.9％となっている。《ST》