グロームHD　一時ストップ安、連結子会社で不適切な取引の可能性、決算発表延期／新興市場スナップショット



*14:03JST <8938> グロームHD 776 -115

一時ストップ安。連結子会社のグローム・マネジメント（東京都港区）で不適切な取引が行われていた可能性があることが判明し、12日に予定していた22年3月期決算の発表を延期した。取引内容の詳細など事実関係を確認するため、特別調査委員会を設置する。現時点で把握している不適切な疑いのある取引の金額は、21年3月期が6260万円（消費税別）、22年3月期が1870万円（同）。決算短信などは6月中に提出する予定。《ST》