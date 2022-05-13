関連記事
グロームHD 一時ストップ安、連結子会社で不適切な取引の可能性、決算発表延期／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:03JST <8938> グロームHD 776 -115
一時ストップ安。連結子会社のグローム・マネジメント（東京都港区）で不適切な取引が行われていた可能性があることが判明し、12日に予定していた22年3月期決算の発表を延期した。取引内容の詳細など事実関係を確認するため、特別調査委員会を設置する。現時点で把握している不適切な疑いのある取引の金額は、21年3月期が6260万円（消費税別）、22年3月期が1870万円（同）。決算短信などは6月中に提出する予定。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- HENNGE ストップ高、22年9月期第2四半期は営業黒字に転換、HENNGE One事業が伸長／新興市場スナップショット 5/13 13:00
- フレクト ストップ高、23年3月期の営業利益予想50.8％増、前期は黒字転換／新興市場スナップショット 5/13 12:51
- カオナビ ストップ高、23年3月期の営業利益予想31.1％減-72.3％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット 5/13 11:12
- CCT ストップ高買い気配、22年12月期第1四半期の営業利益2.7倍、DX支援で引き合い増加／新興市場スナップショット 5/13 09:46
- シェアリングＴ 大幅に3日ぶり反発、22年9月期の営業利益予想を上方修正、件数や単価が想定上回る／新興市場スナップショット 5/13 09:28