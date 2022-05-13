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フレクト　ストップ高、23年3月期の営業利益予想50.8％増、前期は黒字転換／新興市場スナップショット

2022年5月13日 12:51

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記事提供元：フィスコ


*12:51JST <4414> フレクト 2309 +400
ストップ高。23年3月期の営業損益予想を前期比50.8％増の3.86億円の黒字と発表している。旺盛なDX支援の需要を映してクラウドインテグレーションサービスが堅調に推移する見込み。車両動態管理システムのCariotサービスも新規契約数などの増加を図る。22年3月期の営業損益は2.56億円の黒字（前期実績は1.83億円の赤字）に転換した。クラウドインテグレーションサービスで大手企業の月次契約顧客数などが伸びた。《ST》

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