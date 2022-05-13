関連記事
フレクト ストップ高、23年3月期の営業利益予想50.8％増、前期は黒字転換／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:51JST <4414> フレクト 2309 +400
ストップ高。23年3月期の営業損益予想を前期比50.8％増の3.86億円の黒字と発表している。旺盛なDX支援の需要を映してクラウドインテグレーションサービスが堅調に推移する見込み。車両動態管理システムのCariotサービスも新規契約数などの増加を図る。22年3月期の営業損益は2.56億円の黒字（前期実績は1.83億円の赤字）に転換した。クラウドインテグレーションサービスで大手企業の月次契約顧客数などが伸びた。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- HENNGE ストップ高、22年9月期第2四半期は営業黒字に転換、HENNGE One事業が伸長／新興市場スナップショット 5/13 13:00
- カオナビ ストップ高、23年3月期の営業利益予想31.1％減-72.3％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット 5/13 11:12
- CCT ストップ高買い気配、22年12月期第1四半期の営業利益2.7倍、DX支援で引き合い増加／新興市場スナップショット 5/13 09:46
- シェアリングＴ 大幅に3日ぶり反発、22年9月期の営業利益予想を上方修正、件数や単価が想定上回る／新興市場スナップショット 5/13 09:28
- アクシス 大幅に続伸、22年12月期第1四半期の営業利益28.5％増、進捗率34.9％／新興市場スナップショット 5/12 13:38