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5/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:13JST 5/11
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（11737.67、+114.42）
・SOX指数は上昇（2900.13、+71.02）
・VIX指数は低下（32.99、-1.76）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（26167.10、-152.24）
・NYダウは下落（32160.74、-84.96）
・シカゴ日経先物は下落（26110、大阪比-160）
・1ドル＝130.40-50円
・米原油先物は下落（99.76、-3.33）
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢
・コロナ流行の長期化
留意事項
・景気動向指数（3月）
・貿易統計（4月上中旬）
・外貨準備高（4月末）
・トヨタ<7203>、パナHD<6752>、武田<4502>、小野薬<4528>、富士フイルム<4901>、
ブリヂス<5108>、ソフトバンク<9434>など決算発表
・中国消費者物価指数（4月）
・中国生産者物価指数（4月）
・マレーシア中央銀行が政策金利発表
・独消費者物価指数（4月）
・独10年物国債入札
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（4月）
・米消費者物価コア指数（4月）
・米財政収支（4月）
・米10年物国債入札《ST》
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