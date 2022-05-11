

*08:13JST 5/11

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（11737.67、+114.42）

・SOX指数は上昇（2900.13、+71.02）

・VIX指数は低下（32.99、-1.76）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（26167.10、-152.24）

・NYダウは下落（32160.74、-84.96）

・シカゴ日経先物は下落（26110、大阪比-160）

・1ドル＝130.40-50円

・米原油先物は下落（99.76、-3.33）

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢

・コロナ流行の長期化

留意事項

・景気動向指数（3月）

・貿易統計（4月上中旬）

・外貨準備高（4月末）

・トヨタ<7203>、パナHD<6752>、武田<4502>、小野薬<4528>、富士フイルム<4901>、

ブリヂス<5108>、ソフトバンク<9434>など決算発表

・中国消費者物価指数（4月）

・中国生産者物価指数（4月）

・マレーシア中央銀行が政策金利発表

・独消費者物価指数（4月）

・独10年物国債入札

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（4月）

・米消費者物価コア指数（4月）

・米財政収支（4月）

・米10年物国債入札《ST》