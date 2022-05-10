関連記事
10日の日本国債市場概況：債券先物は149円19銭で終了
*16:45JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は149円19銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年6月限
寄付149円14銭 高値149円26銭 安値149円14銭 引け149円19銭
売買高総計18987枚
2年 436回 -0.050％
5年 151回 0.010％
10年 366回 0.245％
20年 180回 0.780％
債券先物6月限は、149円14銭で取引を開始。前日NY市場での米株続落・長期金利低下を受けて買いが先行し、149円26銭まで上げた。米10年債利回りは一時3％を割り込んだ。その後、財務省の10年債入札の結果は弱めとの見方からいったん売られたが、149円15銭で下げ止った。現物債の取引では、2年債と10年債が売られ、5年債と20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は2.62％、10年債は3.05％、30年債は3.17％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は1.10％、英国債は1.94％、オーストラリア10年債は3.56％、NZ10年債は3.78％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 独・5月ZEW景気期待指数（予想：-43.5、4月：-41.0）
・20:40 ウィリアムズNY連銀総裁講演（全米企業エコノミスト協会・独連銀シンポジウム）
・22:15 バーキン米リッチモンド連銀総裁討論会参加（インフレ関連）
・02:00 米財務省・3年債入札
・02:00 ウォラー米FRB理事、カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁討論会参加
・04:00 メスター米クリーブランド連銀総裁討論会参加（アトランタ連銀主催）
・08:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁討論会参加（アトランタ連銀主催）《KK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 大阪金概況：下落、円高・ドル安で割高感意識するも午前の安値形成後は底堅く推移 5/10 16:05
- 売り先行スタートも突っ込み警戒感などから押し目買いが入り下げ渋る展開に【クロージング】 5/10 16:03
- 日経平均は続落、米株急落受け一時500円安も急速に下げ渋る 5/10 16:01
- 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が後退 5/10 16:00
- 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ 5/10 15:37