

*16:45JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は149円19銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年6月限

寄付149円14銭 高値149円26銭 安値149円14銭 引け149円19銭

売買高総計18987枚

2年 436回 -0.050％

5年 151回 0.010％

10年 366回 0.245％

20年 180回 0.780％

債券先物6月限は、149円14銭で取引を開始。前日NY市場での米株続落・長期金利低下を受けて買いが先行し、149円26銭まで上げた。米10年債利回りは一時3％を割り込んだ。その後、財務省の10年債入札の結果は弱めとの見方からいったん売られたが、149円15銭で下げ止った。現物債の取引では、2年債と10年債が売られ、5年債と20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は2.62％、10年債は3.05％、30年債は3.17％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は1.10％、英国債は1.94％、オーストラリア10年債は3.56％、NZ10年債は3.78％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 独・5月ZEW景気期待指数（予想：-43.5、4月：-41.0）

・20:40 ウィリアムズNY連銀総裁講演（全米企業エコノミスト協会・独連銀シンポジウム）

・22:15 バーキン米リッチモンド連銀総裁討論会参加（インフレ関連）

・02:00 米財務省・3年債入札

・02:00 ウォラー米FRB理事、カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁討論会参加

・04:00 メスター米クリーブランド連銀総裁討論会参加（アトランタ連銀主催）

・08:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁討論会参加（アトランタ連銀主催）《KK》