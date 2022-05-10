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10日の日本国債市場概況：債券先物は149円19銭で終了

2022年5月10日 16:45

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記事提供元：フィスコ


*16:45JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は149円19銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年6月限
寄付149円14銭 高値149円26銭 安値149円14銭 引け149円19銭
売買高総計18987枚

2年 436回 -0.050％
5年 151回 0.010％
10年 366回 0.245％
20年 180回 0.780％

債券先物6月限は、149円14銭で取引を開始。前日NY市場での米株続落・長期金利低下を受けて買いが先行し、149円26銭まで上げた。米10年債利回りは一時3％を割り込んだ。その後、財務省の10年債入札の結果は弱めとの見方からいったん売られたが、149円15銭で下げ止った。現物債の取引では、2年債と10年債が売られ、5年債と20年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は2.62％、10年債は3.05％、30年債は3.17％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は1.10％、英国債は1.94％、オーストラリア10年債は3.56％、NZ10年債は3.78％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　独・5月ZEW景気期待指数（予想：-43.5、4月：-41.0）
・20:40　ウィリアムズNY連銀総裁講演（全米企業エコノミスト協会・独連銀シンポジウム）
・22:15　バーキン米リッチモンド連銀総裁討論会参加（インフレ関連）
・02:00　米財務省・3年債入札
・02:00　ウォラー米FRB理事、カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁討論会参加
・04:00　メスター米クリーブランド連銀総裁討論会参加（アトランタ連銀主催）
・08:00　ボスティック米アトランタ連銀総裁討論会参加（アトランタ連銀主催）《KK》

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