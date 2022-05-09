

*08:13JST 5/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27003.56、+185.03）

・1ドル＝130.70-80円

・VIX指数は低下（30.19、-1.01）

・米原油先物は上昇（109.77、+1.51）

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（32899.37、-98.60）

・ナスダック総合指数は下落（12144.66、-173.03）

・シカゴ日経先物は下落（26885、大阪比-225）

・SOX指数は下落（2982.06、-23.46）

・米長期金利は上昇

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢

・コロナ流行の長期化

留意事項

・毎月勤労統計（3月）

・日銀金融政策決定会合議事要旨（3月17、18日分）

・サービス業PMI（4月）

・日本郵船<9101>、川崎汽船<9107>など決算発表

・中国貿易統計（4月）

・フィリピン大統領選挙

・ロシアの対独戦勝記念日

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル貿易収支（先週）

・米卸売在庫（3月）

・香港、ロシアは休場《ST》