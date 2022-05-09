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5/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:13JST 5/9
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27003.56、+185.03）
・1ドル＝130.70-80円
・VIX指数は低下（30.19、-1.01）
・米原油先物は上昇（109.77、+1.51）
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（32899.37、-98.60）
・ナスダック総合指数は下落（12144.66、-173.03）
・シカゴ日経先物は下落（26885、大阪比-225）
・SOX指数は下落（2982.06、-23.46）
・米長期金利は上昇
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢
・コロナ流行の長期化
留意事項
・毎月勤労統計（3月）
・日銀金融政策決定会合議事要旨（3月17、18日分）
・サービス業PMI（4月）
・日本郵船<9101>、川崎汽船<9107>など決算発表
・中国貿易統計（4月）
・フィリピン大統領選挙
・ロシアの対独戦勝記念日
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル貿易収支（先週）
・米卸売在庫（3月）
・香港、ロシアは休場《ST》
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