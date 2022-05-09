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今日の注目スケジュール：毎月勤労統計、サービス業PMI、中貿易収支など

2022年5月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：毎月勤労統計、サービス業PMI、中貿易収支など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(3月)　0.8％　1.2％
08:30　実質賃金総額(3月)　-0.6％　0％
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月17・18日分)
09:30　総合PMI(4月)　　50.9
09:30　サービス業PMI(4月)　　50.5


＜海外＞
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　1.08％
20:25　ブ・週次景気動向調査
23:00　米・卸売在庫(3月)　2.3％　2.3％
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　20.33億ドル


中・貿易収支(4月)　506.5億ドル　473.8億ドル

中・資金調達総額(4月、15日までに)　2兆3000億元　4兆6531億元

中・マネーサプライ(4月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(4月、15日までに)　1兆5500億元　3兆1254億元

ブ・個人ローン・デフォルト率(3月、14日までに)　　4.7％

ブ・融資残高(3月、14日までに)　　4兆7110億レアル

ブ・経常収支(3月、14日までに)　　-24.14億ドル

ブ・海外直接投資(3月、14日までに)　　118.43億ドル

ブ・基礎的財政収支(3月、14日までに)　　35億レアル

ブ・純債務対GDP比(3月、14日までに)　　57.1％

インドネシア・GDP(1-3月)　5.04％　5.02％

香港・株式市場は祝日のため休場(仏誕節の振替休日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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