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今日の注目スケジュール：毎月勤労統計、サービス業PMI、中貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：毎月勤労統計、サービス業PMI、中貿易収支など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(3月) 0.8％ 1.2％
08:30 実質賃金総額(3月) -0.6％ 0％
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月17・18日分)
09:30 総合PMI(4月) 50.9
09:30 サービス業PMI(4月) 50.5
＜海外＞
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 1.08％
20:25 ブ・週次景気動向調査
23:00 米・卸売在庫(3月) 2.3％ 2.3％
27:00 ブ・貿易収支(先週) 20.33億ドル
中・貿易収支(4月) 506.5億ドル 473.8億ドル
中・資金調達総額(4月、15日までに) 2兆3000億元 4兆6531億元
中・マネーサプライ(4月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(4月、15日までに) 1兆5500億元 3兆1254億元
ブ・個人ローン・デフォルト率(3月、14日までに) 4.7％
ブ・融資残高(3月、14日までに) 4兆7110億レアル
ブ・経常収支(3月、14日までに) -24.14億ドル
ブ・海外直接投資(3月、14日までに) 118.43億ドル
ブ・基礎的財政収支(3月、14日までに) 35億レアル
ブ・純債務対GDP比(3月、14日までに) 57.1％
インドネシア・GDP(1-3月) 5.04％ 5.02％
香港・株式市場は祝日のため休場(仏誕節の振替休日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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