*14:52JST トークンエコノミーを採り入れた、最新のGameFi プロジェクトを紹介【フィスコ・ビットコインニュース】

以下は、フィスコ・マーケットレポーターのタマラ・ソイキナ(ツイッター@ crypto_russia)が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。

----

※2022年4月29日に執筆

最近日本の仮想通貨(暗号資産)取引所で新しく海外のブロックチェーンプロジェクトが上場する事例が増えてきました。日本ではあまり知られていなくても、世界的に大きなコミュニティを持ち、将来性のある野心的なプロジェクトは多くあります。

今回は、昨年からのDeFiの盛り上がりに合わせ、ブロックチェーンの主なユースケースの一つに成長したGameFi(ゲームファイ/Game Finance)分野で、最近注目されているいくつかのプロジェクトをご紹介したいと思います。

1. Heroes of Mavia

Heroes of Maviaは、Skrice Studiosが開発しBinanceやAnimoca Brands、Alameda Research 他が支援する、Play to Earn (P2E) 型MMOストラテジーゲームです。舞台はファンタジーがテーマの島「マヴィア(Mavia)」で、プレイヤーは土地の区画に基地を建設し、近隣の基地や軍隊と戦って、マヴィアのP2E暗号通貨「RUBY」などのゲーム内資源を獲得していきます。プレイヤーは自分の拠点にある資源を奪おうとしてくる敵から守るために、壁や砲台、トラップなどを戦略的に配置する必要があります。また、陸上、車両、航空部隊で相手を攻撃することで、ライバル基地からも資源を奪うことができます。RUBYは敵軍との戦闘から獲得でき、LAND、STATUE、HEROのNFTをアップグレードするために使用できます。

トークン取引はまだ始まっていませんが、LANDのMintは開始されており、Opensea ではフロアプライスが4月29日時点で0.74ETHとなっています。なお、LANDは「Soft Staking」というステーキングをすることができ、それにより軍隊を強くし、より多くの資源を獲得するためのSTATUE NFTを獲得することができます。



2. Kingdom Raids

Kingdom RaidsはAlley Labsが開発し、Animoca BrandsとKingsway Capitalが支援する、没入感溢れるブロックチェーンベースのRPGゲームです。ゲームの舞台となるのは、謎と冒険に満ちた架空の国「ドゥード王国」。プレイヤーは強大な英雄の部隊を率いて襲撃に参加し、ドゥード王が侵略者から失われた土地を取り戻します。

Kingdom RaidsはNFTゲーム分野で今最も重要な問題を解決しようとしています。それは刺激的なゲームの欠如によりゲーマーが「飽きてしまう」ことです。他のP2Eゲームとは異なり、Kingdom Raidsは「楽しむためにプレイする」ユーザーと「稼ぐためにプレイする」ユーザーで適切なバランスを作り出します。金銭的なインセンティブは必要不可欠ですが、長期的視点から見れば、プレイヤーにプレイし続けてもらうためにはゲームを楽しんでもらわないとなりません。そのため、開発チームは常にP2Eの価値よりもゲーム体験を優先しています。Kingdom Raidsは、中毒性のあるゲームプレイと最先端のブロックチェーン技術が完璧に融合したゲームです。



3. Shrapnel

Shrapnelは、世界初のブロックチェーンに対応した改造可能なAAAファーストパーソン・シューティングゲームです。プレイヤーやクリエイターに報酬と権利を与えるよう設計されたこのゲームは、BAFTAやエミー賞を受賞し、Xbox、Electronic Arts、HBO、LucasFilm、Irrational、Zombie Entといった世界有数のゲーム会社とともに、「Halo」、「Call of Duty」、「Star Wars」などのタイトルで成功を収めてきた実績があり、高い評価を受けてているゲーム業界のベテランチームによって開発されています。

−Shrapnelの世界では、巨大な小惑星によって地球の広い範囲に隕石が落下し、サクリファイスゾーンと呼ばれる地域が居住不可能となり、他の地域から壁で囲まれている。そこで警備員たちが発見したのは、謎の物質「シグマ」の噂だった。そして、各国や企業が軍隊や脱出部隊を編成し、サクリファイスゾーンの支配とその秘密をめぐって血みどろの戦いが繰り広げられる−

Shrapnelのゲームプレイや開発は、デザイン、ロードマップ、美観など、あらゆる段階でコミュニティの関与によって推進されます。またクリエイターは、マップ、武器、その他のバニティアイテムをデザインし、マーケットプレイスでこれらを交換することができるようになります。《TY》