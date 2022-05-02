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クリアル 大幅高、東京のマンション13棟を不動産投資会社に売却／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:56JST <2998> クリアル 1478 +148
大幅高。不動産クラウドファンディング「CREAL」で運用及び運用予定の東京23区所在のマンション13棟をアジア太平洋地域を対象とする不動産投資会社Gaw Capitalが組成するファンドに売却すると発表している。また、外部の投資家が保有するマンション7棟も同ファンドとの売買契約締結をアレンジした。クリアルは前営業日の4月28日に新規上場し、初値（1600円）を下回る水準で引けていたため、買い戻しも入っているようだ。《ST》
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