クリアル　大幅高、東京のマンション13棟を不動産投資会社に売却／新興市場スナップショット



*13:56JST <2998> クリアル 1478 +148

大幅高。不動産クラウドファンディング「CREAL」で運用及び運用予定の東京23区所在のマンション13棟をアジア太平洋地域を対象とする不動産投資会社Gaw Capitalが組成するファンドに売却すると発表している。また、外部の投資家が保有するマンション7棟も同ファンドとの売買契約締結をアレンジした。クリアルは前営業日の4月28日に新規上場し、初値（1600円）を下回る水準で引けていたため、買い戻しも入っているようだ。《ST》