関連記事
プロパティDBK 年初来高値、23年3月期の営業利益予想7.69億円、年間配当予想は18円に増配／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:59JST <4389> プロパティDBK 1899 +312
年初来高値。23年3月期の営業利益予想を7.69億円と発表している。同期から連結決算に移行する。単独ベースの22年3月期営業利益は前期比28.8％増の6.49億円。23年3月期は中期経営計画達成に向けた準備期間と位置付け、ガバナンス強化やR＆D機能の拡充などを推進する。年間配当予想は18.00円。また、22年3月期の期末配当を従来予想の12.00円から16.00円（前期末実績12.00円）に増額修正している。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- アズーム 年初来高値、22年9月期第2四半期の営業利益66.7％増、会社計画上回る／新興市場スナップショット 5/ 2 10:16
- メルカリ 年初来安値、22年6月期の営業損失予想45.00億円、投資膨らみ赤字転落（訂正）／新興市場スナップショット 5/ 2 09:59
- ＧＥＩ 大幅に反発、DICとバイオβ-アラニンの商用生産でライセンス契約／新興市場スナップショット 5/ 2 09:52
- ペットゴー 初値1295円、公開価格の2.4倍、ペットヘルスケア事業／新興市場スナップショット 4/28 14:04
- モイ 一時ストップ高、ライブ配信サービスの成長性に期待、個人中心に人気化／新興市場スナップショット 4/28 13:07