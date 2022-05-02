プロパティDBK　年初来高値、23年3月期の営業利益予想7.69億円、年間配当予想は18円に増配／新興市場スナップショット

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年初来高値。23年3月期の営業利益予想を7.69億円と発表している。同期から連結決算に移行する。単独ベースの22年3月期営業利益は前期比28.8％増の6.49億円。23年3月期は中期経営計画達成に向けた準備期間と位置付け、ガバナンス強化やR＆D機能の拡充などを推進する。年間配当予想は18.00円。また、22年3月期の期末配当を従来予想の12.00円から16.00円（前期末実績12.00円）に増額修正している。《ST》