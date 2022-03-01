

*15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか鉱業、サービス業、情報・通信業、電力・ガス業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、銀行業、水産・農林業、保険業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,197.43 ／ 3.32

2. 鉱業 ／ 346.08 ／ 2.30

3. サービス業 ／ 2,677.61 ／ 1.93

4. 情報・通信業 ／ 4,556.98 ／ 1.79

5. 電力・ガス業 ／ 347.22 ／ 1.68

6. 鉄鋼 ／ 483.09 ／ 1.18

7. 機械 ／ 2,092.53 ／ 1.16

8. 非鉄金属 ／ 1,086.47 ／ 0.99

9. 電気機器 ／ 3,435.99 ／ 0.92

10. 精密機器 ／ 9,748.95 ／ 0.87

11. 石油・石炭製品 ／ 1,055.63 ／ 0.67

12. その他製品 ／ 3,630.87 ／ 0.49

13. 卸売業 ／ 2,007.34 ／ 0.39

14. 金属製品 ／ 1,194.96 ／ 0.36

15. 化学工業 ／ 2,118.09 ／ 0.34

16. 建設業 ／ 1,146.3 ／ 0.30

17. 証券業 ／ 385.07 ／ 0.28

18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,832.4 ／ 0.25

19. 小売業 ／ 1,308.55 ／ 0.22

20. 繊維業 ／ 550.77 ／ 0.19

21. 食料品 ／ 1,684.3 ／ 0.14

22. 不動産業 ／ 1,421.55 ／ 0.10

23. 陸運業 ／ 1,746.12 ／ 0.07

24. 医薬品 ／ 2,971.49 ／ -0.08

25. その他金融業 ／ 699.1 ／ -0.12

26. 輸送用機器 ／ 3,426.29 ／ -0.13

27. ガラス・土石製品 ／ 1,107.56 ／ -0.14

28. ゴム製品 ／ 3,201.06 ／ -0.55

29. 保険業 ／ 1,173.67 ／ -0.91

30. 水産・農林業 ／ 457.19 ／ -0.93

31. 銀行業 ／ 155.72 ／ -1.19

32. パルプ・紙 ／ 485.84 ／ -1.32

33. 空運業 ／ 193.53 ／ -1.49《FA》