ＧＮＩ　大幅に3日続伸、中国連結子会社が香港証取にH株上場申請書を提出／新興市場スナップショット



*13:43JST <2160> ＧＮＩ 1427 +161

大幅に3日続伸。連結子会社の北京コンチネント薬業有限公司が香港証券取引所のメインボードにH株を上場するための申請書を提出したと発表している。保有割合は56％。北京コンチネント薬業有限公司は肺線維症適応薬アイスーリュイを販売しているほか、次世代の抗線維症治療薬などの新薬を開発している。香港市場への新規上場が認められれば、上場利益が得られるとの期待から買いが膨らんでいるようだ。《ST》