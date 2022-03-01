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IHI 大幅続伸、24.3期最高益更新見込みなど評価し国内証券が2段階格上げ
記事提供元：フィスコ
*11:21JST IHI---大幅続伸、24.3期最高益更新見込みなど評価し国内証券が2段階格上げ
IHI<7013>は大幅続伸。大和証券では投資判断を「3」から「1」に2段階格上げ、目標株価も2500円から5000円に引き上げている。事業再編やビジネスモデル転換による「陸上分野」の収益性改善、アフターパーツ需要の回復や生産性改善による航空機エンジン事業の黒字化、24年3月期営業利益の最高益更新見込みなどを評価点としている。なお、固定資産の譲渡により、約99億円の譲渡益を今期・来期に分けて計上するとも発表。《ST》
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