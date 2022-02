“猫グッズ＆スイーツ”が集結する限定ショップが西武池袋本店に、ねこクッキー缶や絵皿など

猫グッズが集結する期間限定ショップ「Place where you meet cats ~猫と出会う場所~」が、東京・西武池袋本店 4階イベントスペースNEWSに2022年2月15日(火)から3月1日(火)まで登場する。

■“猫グッズ&スイーツ”が西武池袋本店に集結

西武池袋本店では2月22日の“猫の日”にちなみ、期間限定ショップ「Place where you meet cats ~猫と出会う場所~」を開催。猫好きのクリエイターたちによる猫雑貨やスイーツを豊富なバリエーションで展開する。

■“猫モチーフ”のクッキー缶

雑貨屋ggと洋菓子店PAS DE DEUXのコラボレーションによる「Place where you meet cats」は、猫をモチーフにした焼き菓子を詰め合わせたキュートなクッキー缶。パッケージは、10人のアーティストが手掛けた12作品から好きなものをセレクトできる。

■“猫村さん”ポーチ

また、人気コミックのキャラクター“猫村さん”をデザインしたチャーミングなグッズも用意。A5サイズのノートが入るシンプルなポーチに淡いカラーで描いた。

■“猫”の絵皿やブローチ

さらに、“猫と四季”がテーマのプレートや、猫モチーフのブローチ&ボタンカバー、猫を愛でるための台「メデル(medel)」なども取り揃える。

【詳細】

イベント「Place where you meet cats ~猫と出会う場所~」

開催期間:2022年2月15日(火)~3月1日(火)

開催場所:西武池袋本店 4階イベントスペースNEWS

住所:東京都豊島区南池袋1-28-1

営業時間:10:00~21:00※日・祝休日は~20:00(不定休)

※最新の営業時間は公式サイトを要確認

商品例:

・gg×PAS DE DEUX/「Place where you meet cats」猫クッキー缶 2,400円※限定50個

・猫村商店/猫村さんのポーチ 3,850円

・グリュックリッヒ/猫のビンテージブローチ各種 3,800円~

・TIIM&SAILOR/レズリーアンアイボリー Four Seasonsプレート(1995年製) 各6,600円※絵皿は観賞用

・ネコト/猫用キャリーマット 3,080円

・設計事務所 イマ/猫家具 メデル 187,000円※納期は約1.5ヶ月。受注生産。

【問い合わせ先】

TEL:03-3981-0111(大代表)