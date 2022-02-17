

*03:18JST NY外為：ドル・円安値圏でもみ合う、米20年債入札は堅調

米財務省は190億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは2.396％。テイルはマイナス0BP。応札倍率は2.44倍と、過去6回入札平均の2.39倍を上回り需要は堅調だった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は62.9％で、過去6回入札平均の63.4％を下回った。

堅調な結果を受けて米国債相場もじり高推移。10年債利回りは2.04％で推移した。ドルも軟調に推移し、ドル・円は115円45−50銭の安値圏でのもみ合いが継続した。《KY》