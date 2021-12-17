デコルテＨＤ　大幅に3日続伸、22年9月期の営業利益予想を上方修正、固定資産売却益4.35億円計上／新興市場スナップショット



*09:44JST <7372> デコルテＨＤ 963 +29

大幅に3日続伸。22年9月期の営業利益を従来予想の9.98億円から14.27億円（前期実績8.71億円）に上方修正している。上半期にデコルテ浅草ビル（東京都台東区）を売却し、約4.35億円の固定資産売却益を営業利益として計上するため。デコルテ・ホールディングスは国際会計基準（IFRS）を採用しているため、固定資産売却益は特別利益ではなく「その他収益」として営業利益に計上される。《ST》