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出来高変化率ランキング（13時台）～ギフト、ユニバンスなどがランクイン

2021年12月16日 14:13

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記事提供元：フィスコ


*14:13JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ギフト、ユニバンスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月16日　13:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1486> 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 　50554 　212.2　 23723.75% 0.18%
<4599> ステムリム　　　　 　2188800 　139880　 1464.77% 59.79%
<4934> Pアンチエイジ　　 　933500 　118940　 684.85% -9.76%
<4175> coly　　　　　 　173900 　30160　 476.59% -17.25%
<2986>* ＬＡホールディングス　　 　353400 　62160　 468.53% 13.66%
<9279> ギフト　　　　　　 　292500 　54320　 438.48% 9.68%
<7254> ユニバンス　　　　 　1213400 　269180　 350.78% 12.22%
<6997> 日ケミコン　　　　 　612000 　144260　 324.23% -6%
<9478> ＳＥ　Ｈ＆Ｉ 　1342600 　323280　 315.31% 4.91%
<1475> iSTOPIX　　 　433016 　105554.4　 310.23% 1.23%
<7095> MacbeeP　　 　305200 　74640　 308.90% -7.98%
<6728> アルバック　　　　 　859900 　222820　 285.92% 10.17%
<5218> オハラ　　　　　　 　390600 　108280　 260.73% -12.43%
<7034> プロレド　　　　　 　401500 　114040　 252.07% -15.14%
<8050> セイコーHD　　　 　227900 　71420　 219.10% 4.03%
<7061>* 日本ホスピスHD　 　88800 　28080　 216.24% 4.95%
<6554> エスユーエス　　　 　4042800 　1349060　 199.68% -7.17%
<4431>* スマレジ　　　　　 　244900 　83440　 193.50% -9.98%
<5491>* 日金属　　　　　　 　217800 　74420　 192.66% 9.85%
<7239>* タチエス　　　　　 　244500 　84000　 191.07% 0.43%
<7378> アシロ　　　　　　 　894800 　309700　 188.92% 2.26%
<4661>* OLC　　　　　　 　1829000 　661280　 176.58% 6.05%
<2437> Shinwa　　　 　345700 　126360　 173.58% 7.34%
<3491>* GA TECH 　649700　 24120000.00% 1.6936%
<1358> 上場日経２倍　　 　31859 　12134.4　 162.55% 3.17%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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