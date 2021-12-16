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出来高変化率ランキング（13時台）～ギフト、ユニバンスなどがランクイン
*14:13JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ギフト、ユニバンスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月16日 13:38 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1486> 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 50554 212.2 23723.75% 0.18%
<4599> ステムリム 2188800 139880 1464.77% 59.79%
<4934> Pアンチエイジ 933500 118940 684.85% -9.76%
<4175> coly 173900 30160 476.59% -17.25%
<2986>* ＬＡホールディングス 353400 62160 468.53% 13.66%
<9279> ギフト 292500 54320 438.48% 9.68%
<7254> ユニバンス 1213400 269180 350.78% 12.22%
<6997> 日ケミコン 612000 144260 324.23% -6%
<9478> ＳＥ Ｈ＆Ｉ 1342600 323280 315.31% 4.91%
<1475> iSTOPIX 433016 105554.4 310.23% 1.23%
<7095> MacbeeP 305200 74640 308.90% -7.98%
<6728> アルバック 859900 222820 285.92% 10.17%
<5218> オハラ 390600 108280 260.73% -12.43%
<7034> プロレド 401500 114040 252.07% -15.14%
<8050> セイコーHD 227900 71420 219.10% 4.03%
<7061>* 日本ホスピスHD 88800 28080 216.24% 4.95%
<6554> エスユーエス 4042800 1349060 199.68% -7.17%
<4431>* スマレジ 244900 83440 193.50% -9.98%
<5491>* 日金属 217800 74420 192.66% 9.85%
<7239>* タチエス 244500 84000 191.07% 0.43%
<7378> アシロ 894800 309700 188.92% 2.26%
<4661>* OLC 1829000 661280 176.58% 6.05%
<2437> Shinwa 345700 126360 173.58% 7.34%
<3491>* GA TECH 649700 24120000.00% 1.6936%
<1358> 上場日経２倍 31859 12134.4 162.55% 3.17%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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