*12:38JST 暗号資産(仮想通貨)のイベントスケジュール:12月16日更新【フィスコ・ビットコインニュース】

12月13日-12月16日:European Blockchain Convention(オンライン)

12月13日-12月16日:DCS2021(開催地:アブダビ)

12月16日:Bakktのビットコイン先物SQ(日本時間12月17日)

12月17日:Blockchain, Tokenization, and Secondaries: The Future of Private Markets(オンライン)

12月31日:CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ(日本時間1月1日午前1時)

1月12日:Asia Metaverse New Era Summit(オンライン)

1月14日-1月15日:I International Conference on Smart Contracts and Blockchain ICSCB(オンライン)

1月14日-1月20日:India BlockChain Week 2022(オンライン)《TY》