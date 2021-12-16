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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：12月16日更新【フィスコ・ビットコインニュース】

2021年12月16日 12:38

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記事提供元：フィスコ


*12:38JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：12月16日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
12月13日-12月16日：European Blockchain Convention（オンライン）

12月13日-12月16日：DCS2021（開催地：アブダビ）

12月16日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間12月17日）

12月17日：Blockchain, Tokenization, and Secondaries: The Future of Private Markets（オンライン）

12月31日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間1月1日午前1時）

1月12日：Asia Metaverse New Era Summit（オンライン）

1月14日-1月15日：I International Conference on Smart Contracts and Blockchain ICSCB（オンライン）

1月14日-1月20日：India BlockChain Week 2022（オンライン）《TY》

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