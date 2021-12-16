関連記事
暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：12月16日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
記事提供元：フィスコ
*12:38JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：12月16日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
12月13日-12月16日：European Blockchain Convention（オンライン）
12月13日-12月16日：DCS2021（開催地：アブダビ）
12月16日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間12月17日）
12月17日：Blockchain, Tokenization, and Secondaries: The Future of Private Markets（オンライン）
12月31日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間1月1日午前1時）
1月12日：Asia Metaverse New Era Summit（オンライン）
1月14日-1月15日：I International Conference on Smart Contracts and Blockchain ICSCB（オンライン）
1月14日-1月20日：India BlockChain Week 2022（オンライン）《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク