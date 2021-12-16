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ＴｒｕｅＤａｔａ　初値2250円、公開価格を1.4％％上回る、消費者購買データプラットフォーム運営／新興市場スナップショット

2021年12月16日 09:33

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記事提供元：フィスコ


*09:33JST <4416> ＴｒｕｅＤａｔａ 1902 -
公開価格（2220円）を1.4％上回る2250円で初値を付けた。会社設立は00年10月10日。消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営しており、消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業や消費財メーカー向けに開発・提供している。22年3月期の営業損益予想は0.23億円の黒字（前期実績は0.64億円の赤字）。消費者購買行動分析サービス「イーグルアイ」などが伸び、黒字に転換する見通し。第2四半期累計は0.03億円の赤字だった。《ST》

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