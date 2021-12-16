ブロードエンター　初値3005円、公開価格を7.7％上回る、マンション向け高速ネットやオートロック／新興市場スナップショット



*09:36JST <4415> ブロードエンター 2668 -

公開価格（2790円）を7.7％上回る3005円で初値を付けた。会社設立は00年12月15日。マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」、後付けIoTオートロックシステム「ブロロック」などが事業の柱。21年12月期の営業利益予想は前期比118.0％増の5.45億円。新型コロナウイルスの影響でインターネット設備の需要が好調なことから、利益が倍増する見通し。第3四半期累計の実績は2.30億円だった。《ST》