関連記事
ブロードエンター 初値3005円、公開価格を7.7％上回る、マンション向け高速ネットやオートロック／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:36JST <4415> ブロードエンター 2668 -
公開価格（2790円）を7.7％上回る3005円で初値を付けた。会社設立は00年12月15日。マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」、後付けIoTオートロックシステム「ブロロック」などが事業の柱。21年12月期の営業利益予想は前期比118.0％増の5.45億円。新型コロナウイルスの影響でインターネット設備の需要が好調なことから、利益が倍増する見通し。第3四半期累計の実績は2.30億円だった。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ＴｒｕｅＤａｔａ 初値2250円、公開価格を1.4％％上回る、消費者購買データプラットフォーム運営／新興市場スナップショット 12/16 09:33
- マザーズ指数は5日ぶりに反発、大台1000を一時回復も維持できず、値上がり率トップはステムリム／マザーズ市況 12/15 16:39
- JASDAQ平均は小反発、FOMCの結果発表控え買い続かず／JASDAQ市況 12/15 16:16
- ジオマテック ストップ高買い気配、半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP」を海外向けに量産出荷／新興市場スナップショット 12/15 13:07
- MacbeeP ストップ安売り気配、22年4月期第2四半期の営業利益6.38億円、進捗好調も材料出尽くし／新興市場スナップショット 12/15 12:55